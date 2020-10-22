Венгрия отрицает, что визит ее чиновника в Закарпатье является политическим вмешательством

Министерство иностранных дел Венгрии отрицает, что визит в Закарпатье госсекретаря по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потап является политическим вмешательством. Об этом сообщает Szabad Europa.
В ведомстве заявили, что не согласны с украинской оценкой приезда Потапа, поскольку во время своего визита в Закарпатье он "выполнил свои конституционные обязательства". МИД Венгрии отмечает, что госсекретарь посетил Закарпатье для осуществления правительством Венгрии программ экономического развития, развития школ, культуры и здравоохранения.
Также в ведомстве назвали естественным, что Потап призывал членов венгерского сообщества участвовать в выборах 25 октября.
19 октября гражданская сеть "Опора" заявила, что Потап во время визита в Закарпатье проводил агитацию в пользу политической силы "КМКС "Партия венгров Украины".
В Министерстве иностранных дел Украины из-за случившегося обратились к правоохранительным структурам с просьбой дать оценку действиям венгерских чиновников.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.