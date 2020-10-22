Венгрия отрицает, что визит ее чиновника в Закарпатье является политическим вмешательством

В министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап приезжал в Закарпатье для осуществления правительством Венгрии программ экономического развития, развития школ, культуры и здравоохранения.

Потап во время визита в Закарпатье проводил агитацию в пользу политсилы "КМКС "Партия венгров Украины" Фото: Potápi Árpád János / Facebook

Министерство иностранных дел Венгрии отрицает, что визит в Закарпатье госсекретаря по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потап является политическим вмешательством. Об этом сообщает Szabad Europa.

В ведомстве заявили, что не согласны с украинской оценкой приезда Потапа, поскольку во время своего визита в Закарпатье он "выполнил свои конституционные обязательства". МИД Венгрии отмечает, что госсекретарь посетил Закарпатье для осуществления правительством Венгрии программ экономического развития, развития школ, культуры и здравоохранения.

Также в ведомстве назвали естественным, что Потап призывал членов венгерского сообщества участвовать в выборах 25 октября.

19 октября гражданская сеть "Опора" заявила, что Потап во время визита в Закарпатье проводил агитацию в пользу политической силы "КМКС "Партия венгров Украины".

В Министерстве иностранных дел Украины из-за случившегося обратились к правоохранительным структурам с просьбой дать оценку действиям венгерских чиновников.