COVID-19 подтвердили у еще одного заместителя Ермака

Коронавирусную инфекцию подтвердили у двоих заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака. Он сам сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщили в ОПУ.

Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака – Андрея Смирнова. Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова действительно обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Они находятся на самоизоляции", – сказала она.

Президент Владимир Зеленский и все сотрудники ОПУ "регулярно делают тесты", их результаты сейчас отрицательные, сообщили Общественному в ОПУ. В частности, отрицательный тест сдал и сам Ермак. Мендель подчеркнула, что глава государства и руководитель ОПУ здоровы.

Ковалив об инфицировании сообщила сегодня. По словам чиновницы, COVID-19 заболела вся ее семья.

Всего у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака девять заместителей.

На 27 октября в Украине зарегистрировали 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6590 пациентов с COVID-19, вылечились 145 336 человек.