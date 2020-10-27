COVID-19 подтвердили у замглавы Офиса президента Украины Ковалив

Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив рассказала, что положительные результаты теста на коронавирус получила вся ее семья.

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Юлия Ковалив сообщила 27 октября в Facebook о своем заражении коронавирусом.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", – написала она.

Замглавы ОП рассказала, что чувствует себя удовлетворительно и находится под наблюдением врача.

"Как и предусмотрено санитарно-эпидемиологическими мерами, сообщили всем, с кем контактировали на прошлой неделе. Находимся на самоизоляции", – объяснила Ковалив.

27 октября "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа" сообщила, что коронавирусную инфекцию подозревают еще у двух заместителей главы ОП.

Всего у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака девять заместителей.

На 27 октября в Украине зарегистрирован 355 601 случай коронавирусной инфекции, из них 6677 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6590 пациентов с COVID-19, вылечились 145 336 человек.