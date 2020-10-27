Ермак о влиянии на Зеленского: Президента невозможно ограничить

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, глава государства Владимир Зеленский является очень открытым человеком и "всегда хочет общаться".

Ермак (на фото) заявил, что президент "хочет общаться от людей на улице до министров и их заместителей" Фото: president.gov.ua

Влияние на президента Украины Владимира Зеленского невозможно ограничить. Об этом глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил "Бабелю" в интервью, которое было опубликовано 27 октября.

Речь зашла об информации, согласно которой экс-глава ОП Андрей Богдан якобы "замыкал все на себе и так монополизировал влияние на президента".

"Это неправда. Президента невозможно ограничить, кто бы этого не хотел. Он очень открытый человек и всегда хочет общаться – от людей на улице до министров и их заместителей. Личное ощущение для него очень важно, и это невозможно изменить. Когда я могу какие-то вещи взять на себя, делаю это, чтобы он не тратил время", – объяснил Ермак.

Юрист и экономист Андрей Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным "ВВС Україна", он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса.