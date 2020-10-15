Ермак оказывает сильное влияние на Зеленского, но против главы ОПУ – Аваков и Коломойский – СМИ

По данным "Украинской правды", бизнесмен Игорь Коломойский "не воспринимает" главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, а с министром внутренних дел Арсеном Аваковым отношения испортились, когда глава ОПУ попытался "прощупать почву" в парламенте и собрать голоса за отставку главы МВД. Между тем, на президента Владимира Зеленского Ермак оказывает "уникальное влияние", отметило издание.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак имеет большое влияние на президента Владимира Зеленского, но среди противников главы ОПУ – бизнесмен Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом говорится в статье "Украинской правды", опубликованной 15 октября.

По данным источников издания в ОПУ, у Ермака – "уникальное" влияние на Зеленского, он – "монополист" в том, что касается внимания президента. Свое влияние Ермак, по данным собеседников, сохраняет благодаря физическому присутствию рядом с главой государства.

"Если вы обратите внимание, Андрей обычно сидит или стоит по правую руку от Зеленского. Мы уже даже шутим, что правое ухо президента на аутсорсе у Ермака. И вы себе просто не представляете, как это сильно работает. Он может убедить Володю, что стена черная, когда она белая", – сказал источник.

Собеседник из окружения Коломойского рассказал изданию, что бизнесмен "не воспринимает" Ермака.

"[Бывший глава ОПУ Андрей] Богдан был для Игоря Валерьевича "плохим человеком", там у них личная история. Но Ермака он не воспринимает вообще. Говорит, что не может "секретарша президента" управлять страной", – заявил источник.

Еще один противник Ермака, по данным издания, – Аваков. Их неприязнь, как пишет "Украинская правда", началась с попытки Ермака "прощупать почву" в парламенте и собрать голоса за отставку министра. Аваков об этом узнал, "заблокировал и обратился за объяснениями".

"Ермак, разумеется, сказал, что это не он. Но Аваков точно знает, что он. Арсен таких попыток еще со времен [пятого президента Петра] Порошенко пережил массу, поэтому особо не обращает внимания. Но Офис должен понять, что так "тихо" такие вопросы не решаются", – сказал собеседник.

Ермак на вопрос "Украинской правды" ответил, что к компетенции руководителя ОПУ не относится решение кадровых вопросов в Верховной Раде.

Кроме этого, Аваков был единственным членом правительства, который публично требовал отставки Витольда Фокина с должности замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Фокина на этот пост привел Ермак, отметило издание.

Также, по данным "Украинской правды", Аваков требует наказать виновных в истории со срывом спецоперации с "вагреровцами", но публично этого не озвучит.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным "ВВС Україна", он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го. В феврале 2020 года был назначен главой ОПУ