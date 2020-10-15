Ермак оказывает сильное влияние на Зеленского, но против главы ОПУ – Аваков и Коломойский – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак имеет большое влияние на президента Владимира Зеленского, но среди противников главы ОПУ – бизнесмен Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом говорится в статье "Украинской правды", опубликованной 15 октября.
По данным источников издания в ОПУ, у Ермака – "уникальное" влияние на Зеленского, он – "монополист" в том, что касается внимания президента. Свое влияние Ермак, по данным собеседников, сохраняет благодаря физическому присутствию рядом с главой государства.
"Если вы обратите внимание, Андрей обычно сидит или стоит по правую руку от Зеленского. Мы уже даже шутим, что правое ухо президента на аутсорсе у Ермака. И вы себе просто не представляете, как это сильно работает. Он может убедить Володю, что стена черная, когда она белая", – сказал источник.
Собеседник из окружения Коломойского рассказал изданию, что бизнесмен "не воспринимает" Ермака.
"[Бывший глава ОПУ Андрей] Богдан был для Игоря Валерьевича "плохим человеком", там у них личная история. Но Ермака он не воспринимает вообще. Говорит, что не может "секретарша президента" управлять страной", – заявил источник.
Еще один противник Ермака, по данным издания, – Аваков. Их неприязнь, как пишет "Украинская правда", началась с попытки Ермака "прощупать почву" в парламенте и собрать голоса за отставку министра. Аваков об этом узнал, "заблокировал и обратился за объяснениями".
"Ермак, разумеется, сказал, что это не он. Но Аваков точно знает, что он. Арсен таких попыток еще со времен [пятого президента Петра] Порошенко пережил массу, поэтому особо не обращает внимания. Но Офис должен понять, что так "тихо" такие вопросы не решаются", – сказал собеседник.
Ермак на вопрос "Украинской правды" ответил, что к компетенции руководителя ОПУ не относится решение кадровых вопросов в Верховной Раде.
Кроме этого, Аваков был единственным членом правительства, который публично требовал отставки Витольда Фокина с должности замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Фокина на этот пост привел Ермак, отметило издание.
Также, по данным "Украинской правды", Аваков требует наказать виновных в истории со срывом спецоперации с "вагреровцами", но публично этого не озвучит.
Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным "ВВС Україна", он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го. В феврале 2020 года был назначен главой ОПУ