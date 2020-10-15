"Тайная вечеря". Фотожабы на обед Зеленского и Ермака с военными
Президент Владимир Зеленский 14 октября, в День защитника Украины, пребывал с визитом в Донецкой области, где провел церемонию награждения украинских военных. Также Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак пообедали вместе с военнослужащими. Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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