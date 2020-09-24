"Представляешь, как классно горят ватные пуканы?" Фотожабы на полет американских конвертопланов над Киевом
23 сентября над Киевом на малой высоте пролетели конвертопланы CV-22B Osprey военно-воздушных сил США. Они совершили полет возле Арки дружбы народов и вдоль Днепра. Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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