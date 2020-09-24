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"Представляешь, как классно горят ватные пуканы?" Фотожабы на полет американских конвертопланов над Киевом

23 сентября над Киевом на малой высоте пролетели конвертопланы CV-22B Osprey военно-воздушных сил США. Они совершили полет возле Арки дружбы народов и вдоль Днепра. Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.

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Фотожаба на полет конвертопланов США над Днепром
Фотожаба на полет конвертопланов США над Днепром
Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook
https://www.facebook.com/gonimem/posts/347291173293578

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https://www.facebook.com/gonimem/posts/347321209957241

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https://www.facebook.com/durdominua/photos/a.218687931498913/3622755644425441/

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https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3497788566951022

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https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3629584653752986

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https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3629625537082231

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https://www.facebook.com/ostapbinder/posts/2728239974169484

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Источник: Valentyn Havrylyuk / Facebook

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Теги: Киев, самолет, военные учения, соцсети, ВВС США
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