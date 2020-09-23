Над Киевом видели два американских конвертоплана. Видео
23 сентября над Киевом на малой высоте пролетели конвертопланы CV-22B Osprey военно-воздушных сил США. Они совершили полет возле Арки дружбы народов и вдоль Днепра. Американские самолеты также могли наблюдать жители Черкасс, Херсона, Запорожья, Днепра и Полтавы, сообщило в Twitter посольство США в Украине. Полеты CV-22B Osprey являются частью стратегических командно-штабных украинско-американских учений "Объединенные усилия – 2020". В частности, отрабатывалась дозаправка конвертопланов в воздухе, информирует Министерство обороны Украины.
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