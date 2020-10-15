Ермак и Тищенко подали иск к Леросу по "защите чести и достоинства"

Глава офиса президента Андрей Ермак и народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко подали в Печерский районный суд Киева иск к внефракционному народному депутату Гео Леросу. По иску Тищенко на 21 октября уже назначили судебное заседание.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко подали иск к внефракционному депутату Гео Леросу по "защите чести и достоинства и деловой репутации". Оба иска зарегистрированы в Едином государственном реестре судебных решений.

Ермак подал свой иск 15 сентября. Его зарегистрировали под номером 757/39521/20-ц а Тищенко – 9 июня под номером 757/23705/20-ц.

Скриншот: court.gov.ua

Скриншот: court.gov.ua

Иски против Лероса подавали в Печерский районный суд Киева.

В деле по иску Ермака за месяц только избрали состав суда. По иску Тищенко суд назначил судебное заседание на 21 октября.