В Офисе президента ожидают, что падение ВВП Украины будет не более 4,8%

Международный валютный фонд прогнозировал, что в 2020 году внутренний валовый продукт в Украине сократится на 7,7%. Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив сказала, что МВФ в последние пять лет "достаточно пессимистично" оценивает темпы роста экономики.

Офис президента Украины ожидает, что падение внутреннего валового продукта в Украине в 2020 году составит не более 4,8%, как и прогнозируют в правительстве. Об этом заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире канала ICTV 19 октября.

"Если мы посмотрим на статистику последних пяти лет – на самом деле МВФ достаточно пессимистично оценивает темпы роста экономики. На самом деле, по оценкам Министерства экономики в этом году (что и легло в основу макроэкономического прогноза для подготовки бюджета на 2021 год) мы оцениваем, что падение ВВП будет не более 4,8%. И это значительно лучший показатель, который еще в начале года в период неопределенности наблюдали мы в Украине", – сказала она.

Ковалив отметила, что за первое полугодие экономика в странах еврозоны в среднем упала на 11,2%.

"То есть в целом в этом году мировая экономика падает. В первую очередь это было вызвано локдауном. Но последние три месяца свидетельствуют о том, что экономика постепенно восстанавливается", – добавила она.

МВФ в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.