В 2020 году ВВП Украины упадет на 5,5% – Всемирный банк

По прогнозу Всемирного банка, экспорт товаров и услуг в Украине в 2020 году упадет на 4,5%, импорт – на 9,8%. В 2021 году экспорт вырастет на 1,6%, импорт – на 6,6%.

В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5% Фото: depositphotos.com

Негативное воздействие на Украину кризиса, вызванного пандемией, оказалось менее серьезным, чем первоначально предполагалось, так как полномасштабная изоляция длилась только с середины марта до начала мая и была заменена адаптивным карантином. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

По данным банка, ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.

В отчете также говорится, что из-за потери темпов реформ и инвестиций в основной капитал Украина достигнет докризисного уровня только в конце 2022 года.

По прогнозу, экспорт товаров и услуг в 2020 году упадет на 4,5%, импорт – на 9,8%. В 2021 году экспорт вырастет на 1,6%, импорт – на 6,6%.

Кроме того, по мнению аналитиков ВБ, инициатива повысить минимальную зарплату на 37% в 2021 году может привести к увеличению бюджетного дефицита на более чем 6% ВВП, как это предполагает поданный правительством проект бюджета на следующий год, и потребует дополнительного финансирования в размере более чем 13% ВВП.

Всемирный банк ожидает, что в 2020 году инфляция в Украине составит 4,8%, в 2021 году – 5%, в 2022 году – 5%. Согласно прогнозу, госдолг Украины вырастет с 50,4% ВВП (показатель на конец 2019 года) до 62% ВВП на конец 2020 года.

Так, в начале года МВФ прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.