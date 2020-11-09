Глава Минфина Украины Марченко заболел COVID-19

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что министр финансов Украины Сергей Марченко находится на больничном.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", член налогового комитета Верховной Рады Ирина Верещук во время встречи с представителями "Авто Евро Сила", которая транслировалась на странице общественной организации в Facebook.

По словам Верещук, сегодня она хотела встретиться с Марченко, чтобы обсудить вопрос растаможивании импортных автомобилей, однако министр смог разговаривать только по телефону.

"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном", – отметила Верещук.

На утро 9 ноября в Украине подтвердили 8687 новых случаев COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек.

Ранее COVID-19 переболел еще один украинский министр. 16 октября пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины заявила, что глава ведомства Алексей Чернышов заразился коронавирусом. 2 ноября стало известно о его выздоровлении.