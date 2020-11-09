Врач-пульмонолог посоветовала не паниковать из-за COVID-19 и делать тесты на грипп

Первые пять дней любая вирусная инфекция вызывает повышение температуры, ломоту в теле и недомогание. Но заранее паниковать не стоит, ведь можно сделать быстрый тест на грипп, рекомендует врач-пульмонолог Светлана Гук.

В Украине с 26 октября по 1 ноября ОРВИ зарегистрировали почти у 158 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Кроме болезни COVID-19 есть и другие заболевания, в том числе хронические или грипп, которые никуда не исчезли. Чтобы не паниковать заранее по поводу заражения коронавирусной инфекцией, можно сделать быстрый тест на грипп, сказала в эфире "Громадського радио" врач-пульмонолог Светлана Гук.

В аптеках этот тест можно купить свободно, уточнила она.

"Я если бы и делала какой-то тест дома, то купила бы быстрые тесты на грипп, поскольку сейчас распространены и гриппозные ситуации, а люди лечат это как ковид [COVID-19]. Там может оказаться, что нужно им дать [лекарство] только от гриппа и было бы улучшение", – объяснила врач.

Гук напомнила об этиотропном лечении [направлено на устранение причины возникновения заболевания] гриппа.

“Чтобы различить симптомы, особенно, когда сильно паникуешь, имеешь температуру, а лабораторных тестов надо ждать неделю, попробуйте приобрести несколько быстрых тестов на грипп", – предложила специалист.

Врач сказала, что первые пять дней любая вирусная инфекция дает повышение температуры, чувствуется ломота в теле, недомогание, насморк. Если после этого периода симптомы острого вирусного заболевания не проходят и состояние ухудшается, нужно искать причину и способы лечения.

В Украине за 8 ноября подтвердили 8687 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек.

Центр общественного здоровья при Минздраве Украины за неделю с 26 октября по 1 ноября зарегистрировал почти 158 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Против гриппа за эту неделю вакцинировались около 18 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.