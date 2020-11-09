У Шмыгаля нет симптомов коронавируса – пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время сдаст тест на COVID-19, сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Шмыгаль находится на работе, в ближайшее время собирается сдать тест на COVID-19 Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля нет симптомов коронавирусной инфекции. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба правительства в комментарии "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль находится на работе, в ближайшее время он собирается сдать тест на COVID-19.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сегодня сообщил, что инфицирован коронавирусом.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19, сообщила 9 ноября народный депутат от "Слуги народа", член налогового комитета Верховной Рады Ирина Верещук.

В конце октября COVID-19 заболели заместители главы Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.