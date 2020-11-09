Ермак заявил, что инфицирован коронавирусом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак получил положительный результат теста на COVID-19.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак инфицирован коронавирусом. Об этом 9 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", – написал Ермак.

При этом он отметил, что несмотря на самоизоляцию, планирует работать в обычном режиме, "не замедляя темп".

"На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Если переговоры на этой неделе не состоятся – точно не по моей вине", – подчеркнул глава ОП.

В Украине за последние сутки подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.

В конце октября COVID-19 заболели заместители главы Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

Сегодня стало известно, что коронавирусом инфицировался президент Украины Владимир Зеленский.