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Зеленский и Ермак заболели COVID-19, азербайджанцы сбили в Армении российский вертолет. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 9 ноября.

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Президент и глава ОП самоизолировались
Президент и глава ОП самоизолировались
Фото: president.gov.ua

Зеленский и Ермак заболели COVID-19

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что инфицирован коронавирусом.

В Украине из-за карантина запретили плановые операции и госпитализации

В Украине с 9 ноября запрещены плановые госпитализации и операции. Больницы принимают исключительно ургентных больных и пациентов с коронавирусом.

Олег Ляшко проиграл выборы в Раду

Народным депутатом Украины на довыборах в 208-м округе в Черниговской области избран кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко занял второе место.

В Харькове открыли уголовное производство по факту исчезновения Кернеса

В полицию Харькова обратился руководитель общественной организации, который заявил, что с мэром города Геннадием Кернесом отсутствует связь и его местонахождение неизвестно. Следователь открыл уголовное производство по факту исчезновения городского головы.

Азербайджан сбил российский вертолет на границе с Арменией

Сегодня вечером вблизи границы Армении и Азербайджана разбился российский вертолет. Он упал возле села Ерасх в Араратской области Армении. Известно о двух погибших и одном раненом. В министерстве обороны РФ заявили, что упавший российский вертолет был сбит. 

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит азербайджанскими военными по ошибке. Ведомство принесло свои извинения и заявило о готовности выплатить компенсацию.

Азербайджанские военные заняли в Карабахе стратегический город Шуша

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В Москве похоронили Жванецкого

9 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили уроженца Одессы, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Из-за эпидемии COVID-19 церемония прощания была закрытой, на ней присутствовали, в частности, певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, актер Леонид Ярмольник, писатель Евгений Гришковец, музыкант Александр Розенбаум.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Геннадий Кернес, Олег Ляшко, эпидемия, Армения, Азербайджан, Михаил Жванецкий, Владимир Зеленский, уголовное производство, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, исчезновение, коронавирус, Анатолий Гунько
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