ГОРДОН
 
 
МИР

"Власти" Карабаха признали, что не контролируют город Шуша

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики не контролирует ключевой город Шуша, азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту, сообщил представитель "властей" Ваграм Погосян.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Азербайджанцы сообщили о взятии контроля над Шушей 8 ноября
Азербайджанцы сообщили о взятии контроля над Шушей 8 ноября
Фото: ЕРА

"Власти" Нагорного Карабаха больше не контролируют город Шуша. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь "главы" непризнанной республики Ваграм Погосян

"К сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуша полностью вне нашего контроля", – сообщил он. 

Погосян подчеркнул, что "власти" Карабаха готовы бороться за него до конца. Он отметил, что азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту, и его существование под угрозой.

"Если мы хотим, чтобы Шуша снова стал нашим, а Арцах (так Нагорный Карабах называют в Армении. – "ГОРДОН") сохранился, сегодня мы должны использовать все свои возможности для организации надежной обороны в Степанакерте и на других направлениях фронта. Это настоящая и надежная гарантия успеха", – добавил он.

https://www.facebook.com/Vahrampoghosyan84/posts/135135055035056

В Telegram-канале министерства обороны Азербайджана сегодня сообщили, что сегодня ударными беспилотниками был уничтожен один танк и один БМП вооруженных сил Армении, которые предприняли попытку атаковать азербайджанские подразделения, чтобы выйти из окружения вблизи села Зарыслы на дороге Лачин – Шуша.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе. 8 ноября он заявил о переходе под контроль вооруженных сил Азербайджана стратегически важного города Шуша (расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. – "ГОРДОН"). В Армении заявление Алиева опровергли, заявив, что бои за Шушу продолжаются.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
  Protect The Land, Genocidal Humanoidz. Вышли две песни System of a Down в поддержку Армении. Видео. Аудио
  Protect The Land, Genocidal Humanoidz. Вышли две песни System of a Down в поддержку Армении. Видео. Аудио
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
Тина Кароль украсила обложку фотокниги о выдающихся украинках от Vogue
Тина Кароль украсила обложку фотокниги о выдающихся украинках от Vogue
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS