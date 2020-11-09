"Власти" Карабаха признали, что не контролируют город Шуша

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики не контролирует ключевой город Шуша, азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту, сообщил представитель "властей" Ваграм Погосян.

"Власти" Нагорного Карабаха больше не контролируют город Шуша. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь "главы" непризнанной республики Ваграм Погосян.

"К сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуша полностью вне нашего контроля", – сообщил он.

Погосян подчеркнул, что "власти" Карабаха готовы бороться за него до конца. Он отметил, что азербайджанские военные находятся на подступах к Степанакерту, и его существование под угрозой.

"Если мы хотим, чтобы Шуша снова стал нашим, а Арцах (так Нагорный Карабах называют в Армении. – "ГОРДОН") сохранился, сегодня мы должны использовать все свои возможности для организации надежной обороны в Степанакерте и на других направлениях фронта. Это настоящая и надежная гарантия успеха", – добавил он.

В Telegram-канале министерства обороны Азербайджана сегодня сообщили, что сегодня ударными беспилотниками был уничтожен один танк и один БМП вооруженных сил Армении, которые предприняли попытку атаковать азербайджанские подразделения, чтобы выйти из окружения вблизи села Зарыслы на дороге Лачин – Шуша.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе. 8 ноября он заявил о переходе под контроль вооруженных сил Азербайджана стратегически важного города Шуша (расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. – "ГОРДОН"). В Армении заявление Алиева опровергли, заявив, что бои за Шушу продолжаются.