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Конфликт в Нагорном Карабахе. Эрдоган призвал Путина убедить Армению "воспользоваться здравым смыслом"

Армения должна сесть за стол переговоров по поводу Нагорного Карабаха, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Эрдоган считает, что Армения должна покинуть Нагорный Карабах
Эрдоган считает, что Армения должна покинуть Нагорный Карабах
Фото: ЕРА

7 ноября состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина, в ходе которого обсуждался конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом со ссылкой на администрацию Эрдогана проинформировало турецкое государственное агентство "Анадолу".

Эрдоган подчеркнул, что "Армения должна покинуть оккупированные территории Азербайджана", где Баку "проводит контрнаступательную операцию".

"Следует убедить Ереван воспользоваться здравым смыслом и сесть за стол переговоров. Устойчивое урегулирование данного конфликта и стабилизация ситуации в регионе имеют ключевое значение", – заявил президент Турции.

На сайте Кремля подтверждается факт разговора Эрдогана и Путина.

"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", – отметили в администрации президента РФ.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Армения, Нагорный Карабах, Ереван, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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