Алиев заявил, на каких условиях готов остановить войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение, что власти Армении не хотят прекращения войны в Нагорном Карабахе. Он напомнил, что в соответствии с резолюцией ООН, Армения должна освободить все оккупированные территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе с условием, что Армения освободит оккупированные территории в соответствии с резолюциями СБ ООН. Интервью обнародовано на сайте президента.

По словам Алиева, компромиссом со стороны Еревана должно стать полное освобождение всех оккупированных территорий. Он напомнил, что в резолюциях ООН говорится, что сначала должны быть освобождены пять районов, а затем – еще два.

"Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района, поэтому он [премьер-министр Армении Никол Пашинян] должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не делает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", – сказал президент Азербайджана.

Он пообещал всем армянам – жителям Нагорного Карабаха, что они смогут продолжать жить там "в мире и достоинстве". Алиев опроверг сообщения о якобы геноциде в Нагорном Карабахе.

"Разговоры о новом геноциде – низкопробная пропаганда. Тысячи армян счастливо проживают в Азербайджане, но никто из азербайджанцев не живет ни в Армении, ни в Нагорном Карабахе", – добавил президент Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.