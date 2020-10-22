Турция готова отправить войска в Нагорный Карабах – вице-президент страны

Анкара окажет военную поддержку Азербайджану, если получит такой запрос из Баку. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Октай: Турция окажет военную поддержку Азербайджану, но пока такой запрос не поступал Фото: EPA

Турция готова незамедлительно оказать военную поддержку Азербайджану в карабахском конфликте, если такой запрос поступит из Баку. Об этом 21 октября в эфире канала CNN Turk заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, пока такое обращение от Азербайджана не поступало.

Октай считает неэффективными переговоры в минском формате о разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Он считает, что без участия Турции переговоры обречены на провал.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.