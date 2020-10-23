Пашинян выступил за введение российских миротворцев в Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что у России хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Введение миротворцев в Нагорный Карабах – это приемлемый вариант для армянской стороны. Об этом в интервью российскому "Интерфаксу" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, представления Азербайджана по этому вопросу будут отличаться от позиции Армении, поэтому введение российских миротворцев может стать компромиссом.

Пашинян считает, что у России хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Также он отметил, что миротворческие силы должны "стабилизировать регион, а не наоборот".

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.