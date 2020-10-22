Армянская диаспора выбрала неверную стратегию. Они устанавливают отношения с правящей верхушкой РФ. Это будет стоить им поражения в Карабахе

Разумеется, я могу ошибаться, но мне кажется, что армянская элита (или как теперь модно говорить – элиты) совершила одну фундаментальную ошибку, которая будет стоить Армении (давайте уже перестанем прятаться за эти эвфемизмы: Нагорный Карабах, Арцах и т.д.) поражения в войне.

Дело в том, что из трех стран – посредников в урегулировании этого конфликта (США, Франция и Россия) минимальная, едва отличная от нуля вероятность вмешательства в конфликт на стороне Армении есть только в отношении России.

Никаких шансов, что приедут-прилетят американские или французские солдаты и грудью встанут на защиту Карабаха против азербайджанцев (и, возможно, турок), нет даже теоретически.

Таким образом, чтобы избежать военного поражения и последующего затем вторжения азербайджанской армии в Нагорный Карабах (со всеми вытекающими из этого печальными последствиями), Армении нужно втянуть в этот конфликт Россию не только на дипломатическом, но и на практическом, военном уровне.

Но и сама Армения, и армянская диаспора в России выбрали для этого совершенно неверную стратегию. Армяне сосредоточились на установлении хороших и даже доверительных отношений с правящей российской политической и военной верхушкой.

Армянские предприниматели помогали ей отмывать деньги, торговать оружием, щедро давали ей взятки и т.д. Я никого не пытаюсь вывести на чистую воду: не хотите – не признавайте этого факта. Но для тех, кто в теме, это секрет Полишинеля.

Помимо этого, армянские пропагандисты (как тут не вспомнить парочку Симонян – Кеосаян), не покладая рук, работали на Кремль и ради него готовы были вываляться в самом вонючем дерьме. Одно интервью с "солсберийским собором" чего стоит...

Но хорошие отношения с начальством в России ничего не значат, когда речь идет о вступлении в войну с перспективой больших потерь и серьезных проблем со взрослыми пацанами типа Эрдогана (я бы и Алиева не сбрасывал со счетов).

На это (я в этом глубоко убежден) Кремль пойдет только в двух случаях (причем желательно, чтобы они совпали): эта война будет поддержана подавляющим большинством российского общества и, кроме того, даст какие-то очевидные и понятные каждому ништяки в виде территориальных приращений или каких-то серьезных денежных выигрышей.

Ничего из этого вступление в этот конфликт не даст. Эту войну российское общество не считает "своей", в ней у него нет очевидных пристрастий и Кремль не наберет никаких очков (а скорее – наоборот), если вступит в эту войну.

То ли дело – крымский аншлюс: тут все российские обыватели просто забились в патриотическом восторге и почти на пять лет Путин имел гарантированно высокий рейтинг.

Ничего подобного этот конфликт Кремлю не сулит. Только поток гробов и тихую ненависть народа.

Поэтому мой ответ прост: дорогие армянские лоббисты! Я все понимаю и даже в каком-то смысле по-человечески вам сочувствую (хотя и считаю, что с точки зрения международного права Азербайджан прав).

Но! Вы совсем не стремились понравиться российскому народу. Вы его откровенно игнорировали. Вы крутили свои гешефты с кремлевской элитой. Вы все на этом неплохо заработали и даже сами стали частью этой российской элиты.

Но это совсем не то, что нужно сейчас. Ваши связи и ваше влияние в Кремле никак вам теперь не помогут. Нужны любовь и сочувствие миллионов россиян. А этого нет.

Почему? Наверное, на этот вопрос правильнее было бы ответить десятитомным исследованием, которого этот вопрос достоин. Но я отвечу просто: любви и сочувствия нет потому, что вы его не добивались. Вы не хотели его получить. У вас были более важные задачи.

Справедливости ради нужно сказать, что такой любви и такого сочувствия нет и у Азербайджана. Но они ему и не нужны. Он свои задачи решает сам, опираясь на своих союзников, не рассчитывая на поддержку России. Ему достаточно ее невмешательства.

Но вы-то знали всегда, что вам нужна поддержка России! Что без нее вам не выжить! Отчего же вы вели себя столь недальновидно? Вы же говорите, что вы – древний народ с уникальным опытом выживания... Чего ж так лоханулись-то?

Источник: Альфред Кох / Facebook