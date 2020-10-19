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Алиев заявил, что у Азербайджана есть подтверждение присутствия РФ в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг информацию о том, что в Нагорный Карабах могли быть переброшены наемники из Сирии и Ливии. В то же время он заявил, что Азербайджан обладает доказательствами присутствия России в карабахском конфликте.

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Алиев заявил, что у Азербайджана есть подтверждения российского присутствия в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что у Азербайджана есть подтверждения российского присутствия в Нагорном Карабахе
Фото: Ilham Aliyev / Facebook

Азербайджанская армия не нуждается во внешней поддержке, в конфликте вокруг Нагорного Карабаха она показала свою боеспособность. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил агентству ТАСС в интервью, которое было опубликовано 19 октября.

Он опроверг информацию о том, что в Нагорный Карабах могли быть переброшены наемники из Сирии и Ливии. Алиев отметил, что Россия и Франция, которые заявляли о возможном участии террористов на стороне азербайджанской армии, не смогли предоставить доказательств.

Алиев заявил, что в период эскалации конфликта на территорию Армении было переброшено из РФ "огромное количество вооружений". Он подчеркнул, что у Азербайджана есть подтверждения: карты полетов и тип вооружений.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

30 сентября МИД России заявил о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Теги: Россия, оружие, армия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, конфликт
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