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Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль 13 сел в Нагорном Карабахе

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, азербайджанским войскам удалось установить контроль над населенными пунктами Джебраильского района.

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Алиев: Карабах это Азербайджан!
Алиев: Карабах – это Азербайджан!
Фото: ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 октября в Twitter заявил о взятии под контроль 13 сел в Нагорном Карабахе.

"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. Карабах – это Азербайджан!" – написал Алиев.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Азербайджана ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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