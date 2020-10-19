Алиев о Нагорном Карабахе: Армянская армия терпит фиаско, но мы готовы решить вопрос политическим путем

Баку готово вести переговоры с Ереваном относительно Нагорного Карабаха, несмотря та то, что на поле боя Азербайджан демонстрирует преимущество над Арменией. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил агентству ТАСС в интервью, которое было опубликовано 19 октября.
По его словам, "армянская армия, по существу, терпит фиаско".
Президент Азербайджана объяснил, что Баку готово решать вопрос Нагорного Карабаха политическим путем, чтобы избежать продолжения кровопролития и желая сохранить жизни людей.
"Оккупированные армянской стороной" территории следует вернуть, а также не препятствовать возвращению беженцев и вынужденных переселенцев, подчеркнул Алиев, перечисляя базовые принципы урегулирования конфликта в регионе.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.
9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.