Алиев о Нагорном Карабахе: Армянская армия терпит фиаско, но мы готовы решить вопрос политическим путем

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха следует решить политическим путем, чтобы избежать кровопролития и сохранить жизни людей, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Баку готово вести переговоры с Ереваном относительно Нагорного Карабаха, несмотря та то, что на поле боя Азербайджан демонстрирует преимущество над Арменией. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил агентству ТАСС в интервью, которое было опубликовано 19 октября.

По его словам, "армянская армия, по существу, терпит фиаско".

Президент Азербайджана объяснил, что Баку готово решать вопрос Нагорного Карабаха политическим путем, чтобы избежать продолжения кровопролития и желая сохранить жизни людей.

"Оккупированные армянской стороной" территории следует вернуть, а также не препятствовать возвращению беженцев и вынужденных переселенцев, подчеркнул Алиев, перечисляя базовые принципы урегулирования конфликта в регионе.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.