"Есть легитимное право". Пашинян заговорил о контртеррористической операции России в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что на стороне Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха воюют наемники, которые угрожают России и воспринимают ее как врага.

Пашинян считает, что боевики из Сирии могут оказаться в России Фото: ЕРА

У России есть "легитимное право" провести антитеррористическую операцию против наемников, которые якобы воюют в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил агентству ТАСС в интервью, которое было опубликовано 19 октября.

Премьер отметил, что для него "очевидно", что наемники прибыли из Сирии. Он считает, что они воспринимают Россию как врага и могут угрожать безопасности РФ

По словам Пашиняна, вопрос в том, будет ли Россия ждать, чтобы "все эти элементы" перебрасывались на территорию РФ, в связи с чем пришлось бы проводить антитеррористические действия.

Глава правительства Армении предположил, что Россия могла бы провести антитеррористическую операцию "прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе", как это было в Сирии.

У РФ "есть легитимное право и основания" реагировать на ситуацию, когда речь идет о территории, находящейся в 80 км от российской границы, заявил Пашинян.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.