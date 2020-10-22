Алиев заявил, что Азербайджан сегодня взял под контроль границу с Ираном и более 20 населенных пунктов Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль последнего участка границы его страны с Ираном, до этого контролировавшийся силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе вооруженные силы его страны получили контроль над границей с Ираном.

"С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю", – написал Алиев в Twitter.

С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Он также отметил, что армия Азербайджана только сегодня взяла под контроль 21 населенный пункт в Нагорном Карабахе.

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Коллугышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Алиев каждый день публикует в своем аккаунте списки населенных пунктов Карабаха, которые переходят под контроль Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.