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Алиев заявил, что Азербайджан сегодня взял под контроль границу с Ираном и более 20 населенных пунктов Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль последнего участка границы его страны с Ираном, до этого контролировавшийся силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Армия Азербайджана берет под контроль населенные пункты Нагорного Карабаха
Армия Азербайджана берет под контроль населенные пункты Нагорного Карабаха
Фото: ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе боев в Нагорном Карабахе вооруженные силы его страны получили контроль над границей с Ираном.

"С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю", – написал Алиев в Twitter. 

Он также отметил, что армия Азербайджана только сегодня взяла под контроль 21 населенный пункт в Нагорном Карабахе.

Алиев каждый день публикует в своем аккаунте списки населенных пунктов Карабаха, которые переходят под контроль Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. 

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

30 сентября МИД России заявил о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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