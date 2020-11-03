ООН готова приравнять обстрелы мирного населения в Нагорном Карабахе к военным преступлениям

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем заявлении указала на недопустимость стрельбы по гражданской инфраструктуре и применения кассетных боеприпасов в населенных пунктах.

Ереван и Баку 30 октября отказались от намеренных ударов по мирным жителям Фото: EPA

ООН может расценивать обстрелы районов проживания мирного населения в Нагорном Карабахе как военные преступления. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которое опубликовано 2 ноября.

"Неизбирательные атаки населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг него в нарушение международного гуманитарного права могут быть приравнены к военным преступлениям", – говорится в заявлении Бачелет.

В ООН, по ее словам, призывали стороны конфликта принять все возможные шаги, чтобы минимизировать убийства мирных жителей и разрушения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе школ и больниц.

"Вместо этого дома разрушены, а улицы превращены в руины. Люди вынуждены бежать и искать убежища в подвалах", – заявила Бачелет.

Верховный комиссар обеспокоена применением кассетных боеприпасов в населенных пунктах, которые несовместимы с принципами международного гуманитарного права о ведении боевых действий.

"На фоне вызывающих глубокую обеспокоенность сообщений о том, что кассетные боеприпасы применялись обеими сторонами, я еще раз призываю Армению и Азербайджан прекратить их использование", – подчеркнула в своем заявлении верховный комиссар ООН.

Она выразила глубокую обеспокоенность из-за распространения видеозаписей, на которых азербайджанские военные казнят двух взятых в плен армянских солдат.

"Хотя в социальных сетях распространяется много фейковых снимков, тщательные расследования, проведенные журналистскими организациями, показали, что на этих видео, вероятно, запечатлены азербайджанские военные, произвольно казнившие двух взятых в плен армян в военной форме", – отмечается в заявлении.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов 30 октября более шести часов обсуждали в Женеве урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку согласились отказаться от ударов по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

Стороны конфликта договорились передать представителям ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста список удерживаемых лиц с целью обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.

29 октября лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска находились в нескольких километрах от стратегического города Шуши.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у РФ. Министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.