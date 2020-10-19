По Нагорному Карабаху. Отвечаю на просьбы сделать сводку по прошедшим дням.

Военные итоги:

1. Никаких серьезных прорывов нигде не было. Это мое мнение. Я не могу подтвердить информацию, которую подают стороны. Были попытки прорывов со стороны ВС Азербайджана – на севере и юге. Чем завершились, мне сказать сложно. По моему мнению, с начала войны Азербайджан добился ограниченного результата в нескольких районах полевого Карабаха, и на этом пока все. Линия фронта еще не закреплена.

2. В боях все чаще используют дальнобойную артиллерию, меньше летают БПЛА и авиация. Фронт все еще динамичный, но имхо, уже понемногу остывает. Военные ресурсы у сторон истощаются, но до конца еще далеко, разумеется.

3. Блицкрига у Азербайджана не вышло, и они перешли к долгосрочному сражению, которое и будет определяющим в этом конфликте. Главными факторами сторон теперь станут экономика, финансовые ресурсы, коронавирус и позиция международных игроков.

Международно-дипломатические итоги:

1. Фокус с вводом российских миротворцев в Карабах пока что отправлен на мусорку. И армяне, и азербайджанцы мягко ушли от этого вопроса даже во время переговоров в Москве, отодвинув его на второй план.

2. Попытка Москвы навязать базовые контуры перемирия снова не получилась. Стороны не готовы к перемирию и не хотят его, пока что. Второе гуманитарное перемирие 18 октября продержалось, конечно, не пять минут, как первое, а даже несколько часов, но все равно ожидаемо провалилось.

3. Турция так и не включилась в формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Новый виток эскалации после перемирия 10 октября не помог. Эрдоган все еще чувствует себя игроком на скамье запасных.

4. Армянская диаспора постепенно проталкивает выгодные Армении инициативы и повестку в различные представительские политические органы на Западе. Резолюции с осуждением Азербайджана и Турции, а также в поддержку Армении приняли парламенты Люксембурга, Австрии и Нидерландов, а также горсовет Милана в Италии. В Штатах в Конгрессе зарегистрировали символическую резолюцию об исключении Турции из НАТО, а во Франции в парламенте продвигают вопрос признания независимости НКР.

5. США заняли более жесткую позицию по отношению к Турции и Азербайджану. Госсекретарь Майкл Помпео впервые выступил с резким заявлением, в котором была даже критика в адрес Турции и Азербайджана. МИД Азербайджана даже протестовал в ответ. Это первый раз, когда администрация Трампа так резко выходит против одной из сторон. Я думаю, это связано с резким заявлением штаба Байдена, который и вовсе занял вполне четкую и конкретную позицию – против Турции и Азербайджана.

6. Россия старается перейти на следующий левел урегулирования нагорно-карабахской проблемы, дабы не терять влияние и дипломатическую хватку, – инициировать встречу лидеров Армении и Азербайджана face-to-face в Москве. Любопытно, что и Пашинян, и Алиев вроде как согласились с такой возможностью. Это может помочь РФ сохранить инициативу по Карабаху и влияние на стороны конфликта, избегая необходимости звонить за помощью к Эрдогану и привлекать Турцию к формату переговоров.

7. Иран все больше ужесточает свою риторику по отношению к сторонам конфликта. В Тегеране уже напрямую предупреждают и Армению, и Азербайджан, что будут отвечать, если их территорию снова обстреляют и пострадают люди. К тому же, с воскресенья с Ирана снято международное оружейное эмбарго, и там уже заявили, что они готовы возобновить импорт и экспорт вооружений. В первую очередь, конечно же, экспорт. Это интересным образом может изменить баланс сил в Карабахе.

8. В Сирии и Ливии события неожиданно меняются. В какую сторону – сложно сказать, тут можно говорить как о срыве российско-турецких договоренностей, так и наоборот: об их новой модальности. Карабах здесь выступает как один из элементов торга на мировой доске. В Сирии турки демонтируют сразу несколько опорных пунктов в провинции Идлиб, попавших в окружение сирийских войск в августе 2019-го и феврале 2020 года. А в Ливии восточное правительство в Тобруке уже не уходит в отставку.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора