Армения попросила помощи у России в связи с войной в Нагорном Карабахе. МИД РФ ответил

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к руководству России с просьбой начать срочные консультации для "определения рода и размера помощи", которую Москва может предоставить Еревану. В МИД РФ заявили, что на данном этапе это невозможно.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у России. Об этом сообщается на сайте армянского министерства иностранных дел.

"Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию республики, премьер-министр обратился к президенту РФ за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", – заявили в МИД.

В свою очередь, министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.

"В соответствии с договором, Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.