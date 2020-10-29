В Евросоюзе призвали Азербайджан и Армению вернуться к переговорам о прекращении огня

Евросоюз призывает Азербайджан и Армению вернуться к переговорам о прекращении огня. Об этом 29 октября в Twitter написал представитель Еврокомиссии Петер Стано.
По его словам, в ЕС считают неприемлемым, что, несмотря на достигнутые 25 октября договоренности о перемирии, в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, что приводит к жертвам среди мирного населения.
"Стороны конфликта несут обязательства по защите гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом. Необходимо без промедления вступить в предметные переговоры", – заявил Стано.
#NagornoKarabakh * finds it unacceptable that despite 3 ceasefire agreements fighting continues &civilians are increasingly targeted.Sides to the conflict have obligations to protect civilians under intl humanitarian law. Need to engage in substantive negotiations without delay. pic.twitter.com/o8wOVvZq2x— Peter Stano (@ExtSpoxEU) October 29, 2020
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.
9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.
Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Оно должно было начаться в 8.00 по местному времени 26 октября, но его нарушили в первый же час.