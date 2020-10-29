Мурадов: Сейчас в Нагорном Карабахе живут только армяне. Некоторые были там до оккупации, а некоторых позднее "завезли" из Сирии и Ливии

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе с новой силой вспыхнул конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти в свою очередь заявили, что наступление на Нагорный Карабах инициировали азербайджанские военные. Сейчас стороны предпринимают еще одну попытку договориться о перемирии. Предыдущие договоренности о прекращении огня с 10 октября реализовать не удалось.

В интервью журналисту изданию "ГОРДОН" глава государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал, почему Азербайджан перешел к активным действиям, об обстановке в Нагорном Карабахе, о том, что будет с освобожденными территориями и людьми, которые на них проживали.

Мурадов получил специальное образование в сфере охраны окружающей среды и нефтяной промышленности. С середины 2000-х являлся депутатом парламента Азербайджана. В 2018 году назначен председателем государственного комитета по работе с диаспорой. Он убежден, что подобные структуры играют важную роль для продвижения каждого государства. Они содействуют развитию двусторонних политических и экономических отношений, способствуют сохранению языка и культуры, но особенно эффективны в сложные времена, когда государство защищает свою территориальную целостность. По словам Мурадова, представители диаспоры имеют право требовать от правительства страны, где они живут, принимать меры в отношении политиков, нарушающих нормы международного права.



Если кто-то постоянно проживающий, скажем для примера, во Франции, поедет воевать в Нагорный Карабах, просто так вернуться домой уже не сможет

– Когда в Украине случилась беда, Россия захватила территории и напала на Донбасс, со всех уголков мира в страну потянулись украинцы, которые желали помочь. А ваши соотечественники из других стран предлагают свою непосредственную помощь?

– У нас тысячи подобных обращений. Люди пишут, что хотят приехать и защищать страну с оружием в руках. Мы всем объясняем, что этого делать не нужно, вы ни в коем случае не должны нарушать законодательство своих стран. Наша армия полностью укомплектована, мы не нуждаемся в добровольцах. Если желаете и имеете для этого возможность, то помогайте информационно, доводите реальную информацию до чиновников и лиц, которые могут повлиять на принятие каких-то решений.

Акция азербайджанской диаспоры в Берлине. Фото: diaspor.gov.az

– В это же самое время армянское руководство выступило с прямо противоположным обращением: премьер-министр Никол Пашинян призвал под ружье. Как вы это восприняли?

– Это началось не сейчас. У них давно созданы специальные террористические волонтерские группы. Еще со времени июльской атаки эти группы начали укомплектовываться. А следующим шагом стал открытый призыв к участию в военных действиях против Азербайджана – они распространяли объявления с номерами телефонов и электронной почты рекрутеров.

– Откуда вы знаете, может, это провокация или фейк?

– В некоторых странах по ошибке они разослали эти приглашения и в наши диаспоры. Мы сначала подумали, это какие-то "подпольные" организации. Затем появилось и интервью, в котором премьер-министр и глава комиссариата по работе с диаспорой Армении открыто призвали армян, живущих за границей, на войну с Азербайджаном. Мы поняли, что это не фейк и не злая шутка.

Они действуют нагло и открыто и призывают людей нарушать национальное законодательство своих стран. Гражданин не имеет права ехать воевать против другой страны. Людей, которые так поступают, называют наемниками. А наемничество осуждается во всем мире и признается преступлением. Но армяне из Ливии и Сирии уже приезжают в Нагорный Карабах, их обучают, они участвуют в боях. Но эти люди не подумали о главном: о завтрашнем дне.

Когда мы завершим нашу антитеррористическую операцию, наемники не смогут вернуться туда, где раньше жили. Наши структуры активно собирают информацию обо всех наемниках. Поэтому, если кто-то постоянно проживающий, скажем для примера, во Франции, поедет воевать в Нагорный Карабах, просто так вернуться домой уже не сможет. Его действия являются нарушением закона, и мы постараемся добиться их объявления в международный розыск. О том, что с ними делать, четко прописано во всех конвенциях.

В конце 1990-х годов в нашем регионе сложилась ситуация, когда азербайджанская и армянская стороны практически пришли к согласию. Но этому помешали. Террористы устроили расстрел в здании парламента в Ереване

– За рубежом, где вы не контролируете ситуацию, могут происходить конфликты между армянами и азербайджанцами. Что вы делаете для их предупреждения?

– Мы постоянно обращаемся к диаспоре, благодарим за поддержку и просим не поддаваться на провокации. Мы видим, как армянская сторона старается вовлечь в конфликт другие страны. Посольства Азербайджана в Бельгии, Нидерландах, Париже, генконсульство в Лос-Анджелесе уже подверглись нападениям со стороны армян с камнями, арматурой, дымовыми шашками. Более 20 наших сотрудников пострадали. Несколько зданий посольств Азербайджана в разных государствах были изуродованы нецензурными надписями.

Реакция нашей диаспоры была негативной, но мы просили людей действовать исключительно в правовом поле. Потому что одна из идей армянской диаспоры – создание проблем на других территориях. Например, недавно они перекрыли трассы, ведущие из Франции в Люксембург. Кроме того, они угрожают людям. Угрозы поступают не только представителям нашей диаспоры, но и тем иностранным деятелям, политикам, которые выступили в поддержку Азербайджана.

Хочу напомнить, что немалая часть современной армянской диаспоры воспитана на основе террористических идей, заложенных еще в программных установках таких партий, как "Дашнакцутюн", "Гнчак" и другие. Название созданной в 1975 году террористической АСАЛА (Армянская секретная армия освобождения Армении) говорит само за себя. Это не пропаганда, зайдите в интернет и сами посмотрите (хотя бы в "Википедии"), какую историю имеет армянский терроризм, сколько послов убили члены этих организаций, сколько осуществили терактов.

В конце 1990-х годов в нашем регионе сложилась ситуация, когда азербайджанская и армянская стороны практически пришли к согласию. Вот-вот должны были начаться процессы по освобождению азербайджанских территорий. Но этому помешали. В 1999 году террористы устроили расстрел в здании парламента в Ереване, в результате чего были убиты премьер-министр, спикер и нескольких депутатов, которые поддерживали линию мирной инициативы. После этого в Армении уже никто не говорил о мирном процессе.

Мы помним уроки истории и поэтому постоянно напоминаем нашей диаспоре о необходимости быть бдительными и не поддаваться на провокации, особенно в тех странах, где значительные армянские диаспоры, предупреждаем. Мы просим, чтобы все акции заранее согласовывались с властями, были исключительно мирными и информационными, просим обращаться к людям, способными влиять на армянскую диаспору, а в случае необходимости, обращаться в правоохранительные органы.

– Вы опасаетесь терактов?

– В некоторых странах наши послы получили угрозы. Мы понимаем, что какая-то часть армянской диаспоры пытается продемонстрировать воинственность, напугать страну, в которой они проживают, и Азербайджан.

На прошлой неделе в польском городе Катовице по инициативе патриотически настроенной азербайджанской молодежи прошел митинг, осуждающий армянскую агрессию и террористическую операцию армянских вооруженных сил против мирных жителей Гянджи. Кроме наших соотечественников, в акции приняли участие и жители города Катовице, выступившие против армянского террора. Ближе к завершению митинга на наших соотечественников было совершено нападение представителями армянской нации. Они не только начали применять физическую силу против участников митинга, но также устроили стрельбу из пневматического оружия. В настоящее время полиция ведет расследование происшедшего. По информации Госкомитета, уже задержаны трое армян-националистов, спровоцировавших драку.

Мурадов: Мир – это всегда правильно и важно, когда ты разговариваешь с разумными людьми, а не с фанатиками. Фото: Fuad Muradov / Facebook

– Россия насколько вовлечена в карабахский конфликт?

– РФ – сопредседатель минской группы наравне с Францией и США. В целом, сопредседатели должны соблюдать нейтральную позицию. Но в действительности это не всегда так. В этих странах находятся крупные армянские диаспоры, представители которых в довольно частых случаях меняют фамилии, и, получая высокий статус, в некоторых регионах, скажем, Франции, влияют на политику. Армянское лобби в России также различными способами пытается воздействовать на российские власти в собственных интересах, но как мы видим сегодня (надеемся, так будет и в дальнейшем), эти государства не выйдут за рамки предусмотренных полномочий.

Когда кроме тебя никто не хочет мира, с кем ты будешь вести переговоры? Будешь ждать, чтобы они тянули время, построили еще несколько военных объектов, заселили на твои исконные территории сирийских и ливийских армян?

– У Украины оккупированы две территории – Крым и Донбасс. Идет минский процесс. А ваш опыт показывает, что мирные переговоры это хорошо, но неэффективно?

– Мир – это всегда правильно и важно, когда ты разговариваешь с разумными людьми, а не с фанатиками. В международном праве и глобальной политике часто обсуждается: давайте законсервируем конфликт, а потом к нему вернемся. В девяти случаях из 10 реальность показывает, что конфликты тлеют и могут привести к еще большим войнам и потерям. Поэтому мирный переговорный процесс надо использовать, но для этого, как минимум две стороны должны это принимать. А если ты понимаешь, что продолжение переговоров – это подготовка другой стороны к захвату новых территорий, надо принимать меры.

– Вы долго ждали, вели мирные переговоры, почему вдруг сейчас отказались от этой стратегии?

– Когда Пашинян говорит: "Карабах – это Армения", становится понятно, что нет никаких переговоров. Когда он говорит: "Мы будет воевать за новые территории", это означает, что они готовятся к нападению, чтобы статус-кво не менялся.

За последние 30 лет минская группа подготовила несколько вариантов решения, но ни один из них не был принят армянской стороной. Они считали, что мы согласимся с нынешней ситуацией. Азербайджан готов к переговорам. И президент Ильхам Алиев неоднократно об этом говорил. Но когда кроме тебя никто не хочет мира, с кем ты будешь вести переговоры? Будешь ждать, чтобы они тянули время, построили еще несколько военных объектов, заселили на твои исконные территории сирийских и ливийских армян?

– Но теперь по обе стороны погибают люди.

– Поэтому мы и обращаемся к армянской диаспоре, чтобы они требовали от своих политиков более ответственного подхода. Они должны сегодня вывести свои войска с оккупированных территорий. Но с уст армянского руководства не сходит агрессивная риторика. Они говорят: если мы уступим, азербайджанские военнослужащие захватят Армению. Это – несусветная чушь! Нам чужие территории не нужны.

Азербайджанские спасатели разбирают разрушенные дома в Гяндже 17 октября 2020 года. Фото: ЕРА

Хотел бы обратиться к армянской диаспоре, призвав их не участвовать в военных действиях против Азербайджана. Хотел бы обратиться к этим молодым ребятам, которые в Facebook пишут: "Мы поедем". Это безрассудство. Жизнь и потом будет продолжаться, и молодежь не должна становиться инструментом безумной идеологии армянских политиков.

– Возможно, у армян есть причины говорить о некой несправедливости...

– Армяне и азербайджанцы всегда мирно жили на территории Нагорного Карабаха. Создавались совместные браки. Но на рубеже 1987–1988 годов из Армении потекла первая волна азербайджанских беженцев, насильственно изгоняемых со своих исторических земель. Затем начался процесс изгнания азербайджанского населения непосредственно из Нагорного Карабаха. Тогда в армянской среде стала набирать обороты риторика об "этнической несовместимости" армян и азербайджанцев. Однако, спрашивается, как же представители этих двух народов прекрасно уживались на протяжении не одного десятка лет?

Да и сегодня за границей армяне и азербайджанцы живут во взаимопонимании, даже совместно ведут бизнес. Более того, в Азербайджане и в нынешнее время живут армяне – их около 30 тыс. Недавно они обратились к армянским матерям с просьбой не посылать своих детей на эту войну.

– А сколько азербайджанцев сегодня живет в Армении?

– Ноль человек.

– А на территории Нагорного Карабаха?

– Ноль. Согласно документу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, "в результате агрессии и этнической чистки от азербайджанцев как территории самой Армении, так и оккупированных азербайджанских земель, в Азербайджане сегодня насчитывается около миллиона беженцев и перемещенных лиц". У нас 750 тыс. вынужденных переселенцев и 300 тыс. беженцев.

На данный момент в Нагорном Карабахе живут только армяне. Некоторые жили там и до оккупации, а некоторых позднее завезли из Сирии и Ливии. В семи оккупированных регионах вокруг Нагорного Карабаха, ныне освобождаемых нашей армией, вообще никакой гражданской жизни не существовало. И видеокадры свидетельствуют, что там не построено ни одного дома. Если бы была идея заселить эту территорию армянами, они строили бы там жилые дома. В реальности туда завозилось вооружение, строились лишь оборонные системы, туннели. Все это однозначно свидетельствует о том, что участие Армении в переговорном процессе в рамках минской группы являлось фикцией и обманом мирового сообщества.

– Сколько армян в Нагорном Карабахе сейчас?

– Разные цифры – от 30 до 60 тыс.

– Вы заходите на эти территории, и армяне, которые все это время там жили, теперь должны уйти?

– Нет, они останутся. Их никто не выгоняет. Уверен, что после освобождения оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев армяне и азербайджанцы и дальше будут мирно жить на этих территориях.

– 30 лет в регионе не живут азербайджанцы. Это большой срок. А теперь вы говорите, что люди возьмут и приедут. Не представляю, кто захочет ехать туда, где, как вы говорите, все разрушено?

– В Нагорном Карабахе кое-какая инфраструктура для жизни есть. А в семи прилегающих районах действительно все разграблено, потому что там находились бандформирования. Восстановление этих районов займет какое-то время. Мы будем отстраивать их, будем помогать людям, которые хотят вернуться на земли своих предков. За последние 30 лет они даже на могилах своих родителей не бывали. И они ждут.

У нас существует община азербайджанцев Нагорного Карабаха. Представьте, насколько им было тяжело потерять все! Когда это произошло, мы всем старались помочь, но не всех смогли разместить. Кто-то до сих пор живет в бывших санаториях и училищах. Мы понимаем, что им будет нелегко, но их никто не оставит. По поручению президента Алиева действуют программы помощи для них, более 300 тыс. семей уже получили новое жилье, и мы будем этих людей поддерживать в будущем.

К сожалению, общественность многих стран практически не осведомлена о текущей ситуации, либо, в отдельных случаях, оценивает ее с армянской точки зрения

– Последний месяц внимание множества людей в мире приковано к Нагорному Карабаху. Вы ощущаете внимание со стороны своих сограждан, проживающих за границей?

– У нас многочисленная диаспора. По некоторым оценкам, за пределами страны проживает около 40 млн азербайджанцев. Для сравнения в стране насчитывается 10 млн. Крупные диаспоры находятся в Иране – по разным оценкам, около 30 млн человек, около 4 млн в Турции, почти 2 млн – в РФ, примерно по 300 тыс. в Украине, странах Европы, США. Конечно же, диаспора играет значительную роль на идеологическом фронте. Но обо всем по порядку.

Для начала хотел бы напомнить, что еще в июле этого года, ночью, когда люди крепко спали в свих домах, они подверглись массированной атаке баллистическими ракетами с армянской стороны. В августе наши военные перехватили диверсионную группу. Ее участники рассказали о готовящихся планах, и стало очевидным, что готовится новая атака. Которая и произошла 27 сентября. Тогда в 6.00 утра под массированный обстрел попали жилые комплексы на наших территориях и объекты азербайджанской армии. После чего вооруженные силы Азербайджана перешли в контрнаступление.

По состоянию на утро 23 октября за время нынешних боевых действий в результате обстрела армянскими вооруженными силами азербайджанских городов, находящихся вдали от линии фронта, погибло 63 мирных азербайджанца, 292 человека получили ранения. Уничтожено около 2 тыс. объектов жилой инфраструктуры, 90 зданий, 386 хозяйств (а до 2016 года в этом конфликте свыше 50 тыс. человек были ранены или стали инвалидами, погибло более 18 тыс., разграблено или разрушено 877 населенных пунктов, тысячи экономических объектов, более 600 школ и учебных заведений).

Подчеркну, что обстрелу подверглись Гянджа, Мингячевир, Нафталан, Габала, Евлах, Бейлаган, Хызы, а также Апшеронский район города Баку, которые к военной инфраструктуре не имеют отношения. Поэтому данные действия Армения подпадают под определение: военные преступления. Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, "умышленные нападения на гражданское население как таковое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях, на гражданские объекты, то есть объекты, которые не являются военными целями", считаются военным преступлением.

Конечно же, диаспора не могла остаться в стороне. Представители диаспоры провели более 100 акций, и этот процесс продолжается. Но речь тут не только о митингах и пикетах. Проведены пресс-конференции, круглые столы. Наши соотечественники информировали общественность и правительства своих стран о ситуации в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах, около 30 лет находящихся под оккупацией армянских сил. Доносили информацию о целенаправленных нарушениях со стороны Армении достигнутых договоренностей о прекращении огня, попытках Еревана расширить зону конфликта и продвинуться вглубь Азербайджана.

Акция в поддержку Азербайджана в Киеве 11 октября. Фото: ЕРА

К сожалению, общественность многих стран практически не осведомлена о текущей ситуации, либо, в отдельных случаях, оценивает ее с армянской точки зрения. И представители нашей диаспоры, будучи гражданами этих стран, воспользовались правом требовать от государственных структур дать объективную оценку событиям и предпринять меры по отношению к агрессору.

В 50 странах наши организации направили обращения в парламенты и международные организации. Более тысячи статей были опубликованы в мировой прессе на 33 языках. И я хотел бы выразить благодарность нашей диаспоре во всем мире, и в частности, функционирующей в Украине. Также хотел бы сказать слова благодарности всем украинцам. В эти сложные для нас дни мы получили колоссальную поддержку и реальную помощь на уровне парламента Украины, со стороны гражданского общества (включая соцсети), а также бизнес-кругов. Отмечу, что мы продолжаем получать гуманитарную помощь от нашей диаспоры для пострадавших от бомбежек семей.