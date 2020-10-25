Алиев заявил, что Азербайджан готов к перемирию в Карабахе

Президент Азербайджана опроверг информацию об участии в нагорнокарабахском конфликте турецких наемников, и подчеркнул, что Баку выступает против участия третьих стран в столкновении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что азербайджанские военные готовы сложить оружие в ситуации с военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

По словам Алиева, Баку готов к обсуждению нового перемирия в Нагорном Карабахе, если Ереван заявит о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта.

Азербайджанский президент заявил, что выступает против участия в военных действиях третьих стран.

"Наша позиция заключается в том, что все страны региона должны держаться подальше от прямого участия в конфликте. Мы полностью против "интернационализации" конфликта", – подчеркнул он.

Отвечая на обвинения в том, что на стороне Азербайджана в новом столкновении участвуют турецкие военные, Алиев сказал: "Нам не нужны наемники. Все это фальшивые новости, направленные на то, чтобы нанести ущерб имиджу страны и преуменьшить храбрость солдат на поле боя".

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.