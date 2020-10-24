Алиев назвал Украину в числе стран, у которых Азербайджан покупает оружие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что больше всего военной техники его страна покупает в России, а не в Турции и Израиле.

Азербайджан покупает оружие в ряде стран, в числе которых есть Украина. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил французскому изданию Figaro в интервью, стенограмму которого опубликовал сайт президента.

Речь о вооружении зашла во время обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

"Мы приобретаем вооружения у многих стран. Больше всего военную технику нам поставляют не Турция и Израиль. Это Россия. Но, в отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение. Армения приобретает оружие у России бесплатно. Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси", – сказал Алиев.

Он подчеркнул, что у Азербайджана сейчас "есть возможность приобретать современное оружие", которое помогает армии восстановить территориальную целостность страны.

"Мы сами восстанавливаем нашу территориальную целостность. Естественно, в нашем регионе любая страна покупает оружие. Далеко не все страны в мире могут обеспечить себя вооружением на 100%. Таким образом, здесь нет ничего странного. Конечно, мы платим за оружие, мы покупаем хорошее оружие, и оно помогает нам на местах. Но территории освобождаются от оккупации не дронами. Территории освобождаются солдатами, людьми, которые выполняют там свои обязанности", – объяснил президент Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.