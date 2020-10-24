Путин заявил, что карабахский конфликт начался с преступлений против армянского народа

Армения и Азербайджан для России являются равными партнерами, потому РФ заинтересована в урегулировании конфликта, заявил российский президент Владимир Путин.

Путин: Этот конфликт начался с этнического противоборства и жестоких преступлений против армянского народа Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин 22 октября на форуме "Валдай" заявил, что нагорнокарабахский конфликт начался с преступлений против армянского народа. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Мы не должны забывать о трагедии армянского народа во время Первой мировой войны. Этот конфликт начался с этнического противоборства и жестоких преступлений против армянского народа", – отметил Путин.

Он сказал, что и Армения, и Азербайджан для России являются равными партнерами, потому РФ заинтересована в урегулировании конфликта.

По словам Путина, он по нескольку раз в день говорит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он высказал мнение, что США тоже помогут в урегулировании этого конфликта.

Российский президент добавил, что по состоянию на 22 октября число погибших в ходе последнего обострения в Карабахе составило уже около 5 тыс.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.