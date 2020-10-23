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Лидер Нагорного Карабаха попросил Путина о помощи в урегулировании военного конфликта

"Глава" непризнанного Карабаха Араик Арутюнян призвал президента РФ Владимира Путина сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в Нагорном Карабахе.

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Арутюнян назвал действия Азербайджана геноцидом
Арутюнян назвал действия Азербайджана геноцидом
Фото: Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan / Facebook

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян попросил президента России Владимира Путина помочь в прекращении военного конфликта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Арутюнян вспомнил всю историю российско-карабахских отношений и отметил, что на всех этапах урегулирования армяно-азербайджанского конфликта "Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы".

"Мы высоко ценим активные усилия России и ваш личный вклад, направленные на приостановление широкомасштабных военных действий и агрессии Азербайджана против Арцаха (Нагорный Карабах по-армянски. – "ГОРДОН"), – отметил Арутюнян.

Он назвал действия Азербайджана геноцидом.

"Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта", – добавил лидер непризнанной республики.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. 

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Теги: Владимир Путин, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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