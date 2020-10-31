Армения и Азербайджан договорились не стрелять по мирным жителям и гражданской инфраструктуре

Сегодня в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с представителями минской группы ОБСЕ, верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

30 октября после встречи в Женеве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с представителями минской группы ОБСЕ, верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером был достигнут ряд договоренностей по урегулированию в зоне конфликта. Об этом говорится в заявлении минской группы ОБСЕ по итогам переговоров.

Стороны конфликта договорились, что не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Они будут активно участвовать в проведении операций по поиску останков погибших в боевых действиях и обмену ими на поле боя.

Список военнопленных будет передан сторонами конфликта международным организациям.

Минская группа ОБСЕ – группа стран – членов ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.