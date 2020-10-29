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"Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом". В Карабахе заявили, что армия Азербайджана подходит к стратегической точке

Лидер непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян заявил, что ближайшие дни будут переломными в решении военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Арутюнян: Это не паническое выступление, я верю в победу, как никогда
Арутюнян: Это не паническое выступление, я верю в победу, как никогда
Фото: Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan / Facebook

Лидер непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян сегодня в видеооращении заявил, что азербайджанские войска находятся уже в нескольких километрах от стратегического города Шуши. Обращение обнародовал YouTube-канал армянского издания News.am.

"Как и в 1992 году, когда наш победный марш начался с освобождения Шуши, так и сегодня наш победный марш связан с обороной Шуши. Противник находится отсюда на расстоянии всего лишь нескольких километров, максимум пять. Сверхзадача врага – захват Шуши, господство над ним. Как говорят: кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорный Карабах по-армянски. – "ГОРДОН")", – заявил Арутюнян.

Он высказал мнение, что эти дни будут переломными для решения конфликта в Карабахе.

"Конечно, это не паническое выступление, а наоборот. Я верю в победу, как никогда. В считанные дни мы должны осуществить прорыв на фронте и наказать врага прямо у ворот Шуши. Давайте все вместе объединимся и вместе повоюем", – добавил глава Карабаха.

Город Шуша расположен примерно в 10 километрах к югу от столицы Карабаха, города Степанакерта. Через него пролегает дорога, через которую Степенакерт связан с Арменией.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Оно должно было начаться в 8.00 по местному времени 26 октября, но его нарушили в первый же час.

Теги: армия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, оборона, столкновения в Нагорном Карабахе (2020), Степанакерт
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