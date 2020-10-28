Азербайджан показал видео предполагаемой гибели министра обороны Нагорного Карабаха

Азербайджанское издание Haqqin.az опубликовало видео, на котором якобы министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Джалала Арутюняна убили ракетным выстрелом.

Азербайджанские СМИ сообщили о гибели министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалала Арутюняна. Момент якобы его убийства попал на видео, которое 27 октября опубликовало издание Haqqin.az.

На кадрах видно, как автомобиль, в котором, по информации издания, находился Арутюнян, едет по дороге. Его отслеживает беспилотник и наносит ракетный удар. Подбитый и загоревшийся автомобиль проезжает еще несколько метров и останавливается. Во второй половине ролика видно, что рядом с догорающей машиной лежат несколько человек и подъезжает военный грузовик.

ВИДЕО

Видео: Haqqin az / YouTube

Haqqin.az отмечает, что убийство Арутюняна готовилось в рамках операции минобороны Азербайджана и спецслужб страны. В ходе спецоперации за его машиной установили постоянное наружное наблюдение. Удар по автомобилю нанесли, когда Арутюнян направлялся на одну из боевых позиций, утверждает издание.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян опроверг убийство Джалала Арутюняна. В своем Facebook 28 октября он заявил, что министр обороны выздоравливает и присоединится к своим сослуживцам. Кроме того, Араик Арутюнян присвоил ему звание "Герой Арцаха" (Нагорного Карабаха) "за проявленные отвагу и личное мужество".

Указом лидера Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна освободили от должности министра обороны – командующего армией обороны из-за ранения. На этой должности его заменит Микаэл Арзуманян, которому присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, отметил 27 октября в Facebook Араик Арутюнян.

По информации "Радио Азатунюн", 45-летнего Джалала Арутюняна назначили на должность командующего армией обороны Нагорного Карабаха в феврале этого года. Арутюнян служил в армии обороны с 1992 года, занимал различные высокие военные должности, а в 2018–2020 годах был первым заместителем командующего армией обороны.

Новоназначенному командующему армией обороны Карабаха Микаэлу Арзуманяну 47 лет, он участвовал в первой карабахской войне.