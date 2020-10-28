ГОРДОН
 
 
МИР

Азербайджан показал видео предполагаемой гибели министра обороны Нагорного Карабаха

Азербайджанское издание Haqqin.az опубликовало видео, на котором якобы министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Джалала Арутюняна убили ракетным выстрелом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Джалала Арутюняна (по центру) всего лишь ранили, заявил глава Нагорного Карабаха
Джалала Арутюняна (по центру) всего лишь ранили, заявил глава Нагорного Карабаха
Фото: Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan / Facebook

Азербайджанские СМИ сообщили о гибели министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалала Арутюняна. Момент якобы его убийства попал на видео, которое 27 октября опубликовало издание Haqqin.az.

На кадрах видно, как автомобиль, в котором, по информации издания, находился Арутюнян, едет по дороге. Его отслеживает беспилотник и наносит ракетный удар. Подбитый и загоревшийся автомобиль проезжает еще несколько метров и останавливается. Во второй половине ролика видно, что рядом с догорающей машиной лежат несколько человек и подъезжает военный грузовик.

ВИДЕО
Видео: Haqqin az / YouTube

Haqqin.az отмечает, что убийство Арутюняна готовилось в рамках операции минобороны Азербайджана и спецслужб страны. В ходе спецоперации за его машиной установили постоянное наружное наблюдение. Удар по автомобилю нанесли, когда Арутюнян направлялся на одну из боевых позиций, утверждает издание.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян опроверг убийство Джалала Арутюняна. В своем Facebook 28 октября он заявил, что министр обороны выздоравливает и присоединится к своим сослуживцам. Кроме того, Араик Арутюнян присвоил ему звание "Герой Арцаха" (Нагорного Карабаха) "за проявленные отвагу и личное мужество". 

https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/posts/636499293714114

Указом лидера Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна освободили от должности министра обороны – командующего армией обороны из-за ранения. На этой должности его заменит Микаэл Арзуманян, которому присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, отметил 27 октября в Facebook Араик Арутюнян.

https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/videos/2196656890479321/

По информации "Радио Азатунюн", 45-летнего Джалала Арутюняна назначили на должность командующего армией обороны Нагорного Карабаха в феврале этого года. Арутюнян служил в армии обороны с 1992 года, занимал различные высокие военные должности, а в 2018–2020 годах был первым заместителем командующего армией обороны.

Новоназначенному командующему армией обороны Карабаха Микаэлу Арзуманяну 47 лет, он участвовал в первой карабахской войне.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Оно должно было начаться в 8.00 по местному времени 26 октября, но его нарушили в первый же час.

Теги: автомобили, убийство, Армения, Азербайджан, Минобороны, спецоперация, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой
Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой
"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения
"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"
Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем
Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем
Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии
Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии
"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках
"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
"Целовался с Аллочкой", "Помадой накрасил?", "Блеск для губ". Фаны Галкина подозревают, что он дома делает макияж
"Целовался с Аллочкой", "Помадой накрасил?", "Блеск для губ". Фаны Галкина подозревают, что он дома делает макияж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS