Азербайджан показал видео предполагаемой гибели министра обороны Нагорного Карабаха

Азербайджанские СМИ сообщили о гибели министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалала Арутюняна. Момент якобы его убийства попал на видео, которое 27 октября опубликовало издание Haqqin.az.
На кадрах видно, как автомобиль, в котором, по информации издания, находился Арутюнян, едет по дороге. Его отслеживает беспилотник и наносит ракетный удар. Подбитый и загоревшийся автомобиль проезжает еще несколько метров и останавливается. Во второй половине ролика видно, что рядом с догорающей машиной лежат несколько человек и подъезжает военный грузовик.
Haqqin.az отмечает, что убийство Арутюняна готовилось в рамках операции минобороны Азербайджана и спецслужб страны. В ходе спецоперации за его машиной установили постоянное наружное наблюдение. Удар по автомобилю нанесли, когда Арутюнян направлялся на одну из боевых позиций, утверждает издание.
Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян опроверг убийство Джалала Арутюняна. В своем Facebook 28 октября он заявил, что министр обороны выздоравливает и присоединится к своим сослуживцам. Кроме того, Араик Арутюнян присвоил ему звание "Герой Арцаха" (Нагорного Карабаха) "за проявленные отвагу и личное мужество".
Указом лидера Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна освободили от должности министра обороны – командующего армией обороны из-за ранения. На этой должности его заменит Микаэл Арзуманян, которому присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, отметил 27 октября в Facebook Араик Арутюнян.
По информации "Радио Азатунюн", 45-летнего Джалала Арутюняна назначили на должность командующего армией обороны Нагорного Карабаха в феврале этого года. Арутюнян служил в армии обороны с 1992 года, занимал различные высокие военные должности, а в 2018–2020 годах был первым заместителем командующего армией обороны.
Новоназначенному командующему армией обороны Карабаха Микаэлу Арзуманяну 47 лет, он участвовал в первой карабахской войне.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.
9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.
Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Оно должно было начаться в 8.00 по местному времени 26 октября, но его нарушили в первый же час.