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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана

В Харькове напали на консульство Азербайджана, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, напоминающим пистолет с глушителем.

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Нападение случилось в ночь на 7 ноября
Нападение случилось в ночь на 7 ноября
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 7 сентября неизвестные обстреляли помещение консульства Азербайджанской Республики по адресу: улица Ярослава Мудрого, 7. Об том говорится на сайте посольства.

Инцидент случился в 2.30. Было произведено шесть выстрелов, пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.

Полиция Харькова сообщила, что открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. 

Также полицейские Харькова взяли под круглосуточную охрану здания консульства Азербайджанской Республики и консульства Республики Армения.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило инцидент и заявило, что нападение на консульство в Харькове нужно рассматривать с учетом "недавних угроз, которые поступали от радикальных армянских сил в адрес дипломатических представительств Азербайджана за рубежом".

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились после того, как 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Теги: Харьков, полиция, Армения, Азербайджан, нападение, обстрелы
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