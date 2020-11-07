Наиболее эффективными миротворцами в Нагорном Карабахе стали бы россияне – Пашинян

Отдавая предпочтение российским миротворцам для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, премьер Армении Никол Пашинян отметил, что в их пользу говорит в том числе "языковая коммуникация".

Наиболее приемлемыми миротворцами для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе являются россияне. Такое мнение премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил в интервью немецкому телеканалу ARD, стенограмму которого опубликовал 7 ноября сайт главы армянского правительства.

"Размещение российских миротворцев для нас приемлемо. Вопрос здесь не только и не столько политический, сколько практический, потому что, во-первых, Россия присутствует в регионе. То есть миротворцы предполагают оперативное реагирование. Россия присутствует в регионе, Россия знает регион", – сказал он.

В числе моментов, которые говорят в пользу миротворцев из России, премьер Армении назвал языковой вопрос.

"Да, есть идеи, что в регионе могут быть миротворцы из разных стран, но есть разные вопросы, начиная с языковой коммуникации, нюансов знания региона и менталитета. Мы по-прежнему считаем, что деятельность российских миротворцев может быть самой эффективной в этом плане", – объяснил Пашинян.

Он также ответил на вопрос о возможном присутствии в Нагорном Карабахе миротворцев из Турции.

"Турция – это, фактически, страна, которая привозит террористов и наемников в регион, и трудно представить себе какой-либо мирный и, в частности, миротворческий процесс, осуществляемый такой страной", – заявил глава армянского правительства.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.