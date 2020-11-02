Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджана восьми сел в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военнослужащие взяли под контроль села в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 ноября в Twitter заявил о взятии под контроль азербайджанской армии восьми сел в Нагорном Карабахе.

"Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишиглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района. Да здравствуют вооруженные силы Азербайджана! Карабах – это Азербайджан!", – написал Алиев.

Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated Chaprand, Haji Isagli and Gosha Bulag villages of Jabrayil, Dere Giletag and Boyuk Giletag villages of Zangilan, Ishigli, Muradkhanli and Milanli villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Armed Forces! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 2, 2020

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у РФ. В свою очередь, министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.