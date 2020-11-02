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Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджана восьми сел в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военнослужащие взяли под контроль села в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Алиев: Карабах это Азербайджан
Алиев: Карабах – это Азербайджан
Фото: ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 ноября в Twitter заявил о взятии под контроль азербайджанской армии восьми сел в Нагорном Карабахе.

"Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишиглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района. Да здравствуют вооруженные силы Азербайджана! Карабах – это Азербайджан!", – написал Алиев.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у РФ. В свою очередь, министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.

Теги: военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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