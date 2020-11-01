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Пашинян заявил, что Турция вербует "тысячи сирийских наемников" для боев в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о "всеобъемлющих доказательствах" вербовки Турцией сирийских наемников для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Пашинян пообещал в ближайшее время предоставить новые доказательства
Пашинян пообещал в ближайшее время предоставить новые доказательства 
Фото: EPA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook 1 ноября о полных и исчерпывающих доказательствах вербовки и доставки Турцией "тысяч сирийских наемников" в зону нагорно-карабахского конфликта.

В качестве подтверждений своих слова глава армянского правительства выложил видео допроса сирийца Мухаммада Аль Шхаира. 

"Сейчас уже есть полноценные и всеобъемлющие доказательства вербовки тысяч наемников в Сирии и их переброски Турцией в Азербайджан для участия в военной агрессии против Арцаха [Нагорного Карабаха]", – написал Пашинян.

https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2798577517129292

По его словам, это международная преступная сеть, раскрытие которой не может остаться без последствий.

"В ближайшее время будут новые свидетельства", – пообещал армянский премьер.

О том, что боевиков из Сирии перебрасывают в Нагорный Карабах говорил президент Сирии Башар Асад. По его словам, у Дамаска нет доказательств, однако есть указание на такие факты. Министерство иностранных дел России еще 30 сентября заявляло о начале переброски боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах. 

Агентство Reuters писало, что боевики из джихадистских группировок Сирии попали в Нагорный Карабах через Газиантеп (город на юго-востоке Турции).

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.

Пашинян 31 октября направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у РФ. В свою очередь, министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.

Теги: Турция, Сирия, Армения, Азербайджан, наемники, Никол Пашинян
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