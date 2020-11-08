Армения отрицает, что Азербайджан взял под контроль Шушу

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованесян после слов президента Азербайджана Ильхама Алиева о захвате города Шуша в Нагорном Карабахе, заявил, что бои там все еще продолжаются.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт Фото: EPA

В Армении опровергают заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Азербайджан захватил город Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованесян в Twitter.

"В Шуши продолжаются бои, ждите и верьте в нашу армию", – написал он в 11.35 по киевскому времени.

Շուշիում մարտերը շարունակվում են, սպասեք ու հավատացեք մեր զորքին։ — Artsrun Hovhannisyan (@arcrunmod) November 8, 2020

В 13.00 по Киеву Ованесян сообщил, что бои все еще продолжаются.

Մարտերը շարունակվում են... — Artsrun Hovhannisyan (@arcrunmod) November 8, 2020

Шуша расположена в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. Журналист украинского канала "1+1" Андрей Цаплиенко, освещающий военный конфликт в Нагорном Карабахе, объяснил сегодня в Telegram, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт – Шуша – Лачин, единственная транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

По словам Цаплиенко, если Азербайджан взял Шушу, полный контроль над Нагорным Карабахом – это "дело нескольких недель, если не дней".