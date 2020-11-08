"Карабах наш!" Азербайджан заявил о взятии ключевого города Шуша в Нагорном Карабахе

Город Шуша в Нагорном Карабахе перешел под контроль вооруженных сил Азербайджана, заявил в обращении к нации президент страны Ильхам Алиев. Его слова цитирует государственное агентство страны АЗЕРТАДЖ 8 ноября.
"Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день – может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни [...] Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!" – сказал Алиев.
Спикер министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила в Facebook об интенсивных боях во всех направлениях линии фронта 7 ноября. Военные Азербайджана, по ее информации, обстреливали Степанакерт и Шушу из ракетных системам. В результате этого гражданская инфраструктура была повреждена.
"Самый свирепый бой развернулся в окрестностях Шуши и в юго-восточном секторе. Подразделения нанесли точечные удары [по военным Азербайджана], вызвав отступление и прервав многочисленные попытки продвинуться вперед", – заявила она.
В ночь 8 ноября бои с разной степенью интенсивности шли на всех направлениях фронта, сильнее всего стреляли в окрестностях Шуши, рассказали в минобороны Армении.
Шуша расположена в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. Журналист украинского канала "1+1" Андрей Цаплиенко, освещающий военный конфликт в Нагорном Карабахе, объяснил cегодня в Telegram, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.
По словам Цаплиенко, если Азербайджан взял Шушу, полный контроль над Нагорным Карабахом – это "дело нескольких недель, если не дней".
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.
9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.
Впоследствии Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.