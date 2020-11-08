"Карабах наш!" Азербайджан заявил о взятии ключевого города Шуша в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии стратегически важного города Шуша, пригорода Степанакерта. Армения говорит свирепый бой развернулся в окрестностях этого города и отступлении армии Азербайджана.

Город Шуша в Нагорном Карабахе перешел под контроль вооруженных сил Азербайджана, заявил в обращении к нации президент страны Ильхам Алиев. Его слова цитирует государственное агентство страны АЗЕРТАДЖ 8 ноября.

"Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день – может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни [...] Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!" – сказал Алиев.

Спикер министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила в Facebook об интенсивных боях во всех направлениях линии фронта 7 ноября. Военные Азербайджана, по ее информации, обстреливали Степанакерт и Шушу из ракетных системам. В результате этого гражданская инфраструктура была повреждена.

"Самый свирепый бой развернулся в окрестностях Шуши и в юго-восточном секторе. Подразделения нанесли точечные удары [по военным Азербайджана], вызвав отступление и прервав многочисленные попытки продвинуться вперед", – заявила она.

В ночь 8 ноября бои с разной степенью интенсивности шли на всех направлениях фронта, сильнее всего стреляли в окрестностях Шуши, рассказали в минобороны Армении.

Шуша расположена в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. Журналист украинского канала "1+1" Андрей Цаплиенко, освещающий военный конфликт в Нагорном Карабахе, объяснил cегодня в Telegram, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

По словам Цаплиенко, если Азербайджан взял Шушу, полный контроль над Нагорным Карабахом – это "дело нескольких недель, если не дней".