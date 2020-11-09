ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Обстрел консульства Азербайджана в Харькове. В СБУ заявили о возможном вмешательстве третьих сил

В Харькове 7 ноября неизвестные обстреляли консульство Азербайджана. В СБУ не исключают, что к инциденту могут иметь отношение силы, которым выгодно раскачивание ситуации в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Консульство Азербайджана обстреляли в ночь на 7 ноября
Консульство Азербайджана обстреляли в ночь на 7 ноября
Фото: hk.npu.gov.ua

Служба безопасности Украины устанавливает лиц, причастных к обстрелу здания почетного консульства Азербайджана в Харькове. Об этом 9 ноября в Facebook написал начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

На его странице опубликовано заявление начальника управления СБУ Романа Дудина в связи с обстрелом консульства.

"Службой безопасности Украины рассматриваются версии вмешательства третьих сил к раскачиванию ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемента гибридной войны, и для создания комфортных условий для дипломатов третьих стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе", – сказано в сообщении.

В нем отмечено, что представители fрмянской и азербайджанской диаспор понимают, что Украина не является полем боя. Каждая из них заинтересована в недопущении конфликта, что может ухудшить отношения с региональной и центральной властью.

"После анализа ситуации констатируем, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы третьих стран распространяют эту информацию", – заявил Дудин.

В СБУ считают, что в области есть политические силы, которые пытаются использовать ситуацию в Нагорном Карабахе и разжечь национальную вражду.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1799262466905787

В Харькове в ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли помещение консульства Азербайджана. Было произведено шесть выстрелов, пробиты окно и входная дверь.

Полицейские Харькова взяли под круглосуточную охрану здания консульства Азербайджанской Республики и консульства Республики Армения.

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились после того, как 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Теги: СБУ, Харьков, полиция, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, консульство, конфликт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
  Protect The Land, Genocidal Humanoidz. Вышли две песни System of a Down в поддержку Армении. Видео. Аудио
  Protect The Land, Genocidal Humanoidz. Вышли две песни System of a Down в поддержку Армении. Видео. Аудио
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik
Тина Кароль украсила обложку фотокниги о выдающихся украинках от Vogue
Тина Кароль украсила обложку фотокниги о выдающихся украинках от Vogue
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
Деппа отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
"Я записалась на онлайн-обучение в Гарвард". Седокова с метлой в руках рассказала о пользе образования
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сериала "Спіймати Кайдаша" Назаров
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
Вышел посмертный альбом Морриконе, посвященный его 92-летию
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS