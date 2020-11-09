Обстрел консульства Азербайджана в Харькове. В СБУ заявили о возможном вмешательстве третьих сил

В Харькове 7 ноября неизвестные обстреляли консульство Азербайджана. В СБУ не исключают, что к инциденту могут иметь отношение силы, которым выгодно раскачивание ситуации в Украине.

Служба безопасности Украины устанавливает лиц, причастных к обстрелу здания почетного консульства Азербайджана в Харькове. Об этом 9 ноября в Facebook написал начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

На его странице опубликовано заявление начальника управления СБУ Романа Дудина в связи с обстрелом консульства.

"Службой безопасности Украины рассматриваются версии вмешательства третьих сил к раскачиванию ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемента гибридной войны, и для создания комфортных условий для дипломатов третьих стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе", – сказано в сообщении.

В нем отмечено, что представители fрмянской и азербайджанской диаспор понимают, что Украина не является полем боя. Каждая из них заинтересована в недопущении конфликта, что может ухудшить отношения с региональной и центральной властью.

"После анализа ситуации констатируем, что подобные случаи происходят в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, и именно медиаресурсы третьих стран распространяют эту информацию", – заявил Дудин.

В СБУ считают, что в области есть политические силы, которые пытаются использовать ситуацию в Нагорном Карабахе и разжечь национальную вражду.

В Харькове в ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли помещение консульства Азербайджана. Было произведено шесть выстрелов, пробиты окно и входная дверь.

Полицейские Харькова взяли под круглосуточную охрану здания консульства Азербайджанской Республики и консульства Республики Армения.

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились после того, как 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.