Эрдоган предложил Путину вместе решить конфликт в Нагорном Карабахе – СМИ

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину решить конфликт в Нагорном Карабахе за столом переговоров. Путин приветствовал его предложение создать соответствующую группу, сообщил канал CNN Turk.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 7 ноября поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону и предложил создать совместную рабочую группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в репортаже канала CNN Turk за 8 ноября.

Телеканал со ссылкой на источники, знакомые с результатами встречи двух президентов, сообщил, что турецкий лидер предложил вместе решить карабахскую проблему "за одним столом". Путин тепло встретил предложение Эрдогана о создании группы по Нагорному Карабаху.

Переговоры могут вернуться к двустороннему формату в ближайшие дни. Рабочая группа призвана ускорить этот процесс. Стол переговоров собираются проверить "после победы Азербайджана в Шуше", сообщили источники телеканала.

Эрдоган и Путин дали соответствующие поручения своим министрам иностранных дел. Сразу после встречи лидеров главы МИД двух стран поговорили по телефону и договорились о работе совместной рабочей группы по конфликтам в Сирии, Ливии и в Нагорном Карабахе.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Вчера, 8 ноября, он заявлял о переходе под контроль вооруженных сил Азербайджана стратегически важного города Шуша (расположен в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. – "ГОРДОН"). В Армении заявление Алиева опровергли, заявив, что бои за Шушу продолжаются.