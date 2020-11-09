Алиев рассказал, когда Азербайджан может обратиться за военной помощью к Турции

Между Турцией и Азербайджаном подписан документ, предусматривающий военную поддержку в случае агрессии, отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев: Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость в военной поддержке Турции, мы рассмотрим этот вариант Фото: EPA

Азербайджан пока не намерен просить Турцию о военной помощи, но в случае агрессии может это сделать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC, которое вышло 9 ноября.

По словам Алиева, все будет зависеть от ситуации на поле боя, поведения Армении и других стран.

"Я много раз говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы просили все страны: соседние страны, несоседние страны – держаться подальше от этого конфликта. Мы сражаемся на нашей всемирно признанной земле. Это наша позиция. Я думаю, что то, что происходит сейчас, будет продолжаться, поэтому не будет необходимости в военном вмешательстве Турции. Однако много лет назад мы подписали с Турцией документ, предусматривающий военную поддержку в случае агрессии. Таким образом, у нас с Турцией такой же формат и правовая база, что и у Армении с Россией в той или иной степени. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость в военной поддержке Турции, мы рассмотрим этот вариант", – сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас турецких военных в Азербайджане нет.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Вчера, 8 ноября, он заявлял о переходе под контроль вооруженных сил Азербайджана стратегически важного города Шуша, который расположен в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. В Армении заявление Алиева опровергли, заявив, что бои за Шушу продолжаются.