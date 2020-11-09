На довыборах в Раду Гунько одержал победу над Ляшко – ЦИК

Народным депутатом Украины на довыборах в 208 округе 25 октября на Черниговщине избран кандидат "Слуги народа" Анатолий Гунько. Его конкурентом был бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ,сообщили в центральной избирательной комиссии.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Народным депутатом Украины на довыборах в 208-м округе 25 октября в Черниговской области избран кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба центральной избирательной комиссии.

В ведомстве отметили, что решение комиссии принято на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в округе № 208 с пометкой "уточненный".

Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

"Народным депутатом Украины избран Гунько Анатолия Григорьевича, 1976 года, образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийного, субъект выдвижения – политическая партия" Слуга народа ". За него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании ", – говорится в сообщении.

В ЦИК заявляли, что не могли обнародовать результаты довыборов, поскольку ждали решения относительно избирательного процесса от Шестого апелляционного админсуда. По данным Opendatabot, истец – кандидат в нардепы, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Сразу после завершения голосования Гунько говорил, что выиграл выборы с перевесом в 1442 голоса.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.