ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

На довыборах в Раду Гунько одержал победу над Ляшко – ЦИК

Народным депутатом Украины на довыборах в 208 округе 25 октября на Черниговщине избран кандидат "Слуги народа" Анатолий Гунько. Его конкурентом был бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ,сообщили в центральной избирательной комиссии.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине
Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине
Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Народным депутатом Украины на довыборах в 208-м округе 25 октября в Черниговской области избран кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба центральной избирательной комиссии.

В ведомстве отметили, что решение комиссии принято на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в округе № 208 с пометкой "уточненный".

Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

"Народным депутатом Украины избран Гунько Анатолия Григорьевича, 1976 года, образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийного, субъект выдвижения – политическая партия" Слуга народа ". За него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании ", – говорится в сообщении.

В ЦИК заявляли, что не могли обнародовать результаты довыборов, поскольку ждали решения относительно избирательного процесса от Шестого апелляционного админсуда. По данным Opendatabot, истец – кандидат в нардепы, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Сразу после завершения голосования Гунько говорил, что выиграл выборы с перевесом в 1442 голоса.

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

Теги: Украина, Чернигов, выборы, ЦИК, депутаты, местные выборы, голосование, апелляция, Слуга народа, политическая партия, Анатолий Гунько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
  Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
  Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
Петросян отреагировал на слухи о личной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19
"Они такие одинаковые", "Какие красивые девочки". Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
"Они такие одинаковые", "Какие красивые девочки". Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ!
Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ!
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS