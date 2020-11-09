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ЦИК не может объявить результаты выборов на 208-м округе из-за суда

Результаты выборов на 208-м округе установят после поступления в Центральную избирательную комиссию информации от Шестого апелляционного админсуда.

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Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами
Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами 
Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Центральная избирательная комиссия не может обнародовать результат довыборов в Верховную Раду по округу №208, поскольку ждет решения относительно избирательного процесса от Шестого апелляционного админсуда. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба центральной избирательной комиссии. 

"9 ноября последний день по установлению комиссией результатов промежуточных выборов народного депутата в округе №208. Вместе с тем заседание комиссии по установлению указанных результатов состоится сразу после поступления в ЦИК информации о результатах рассмотрения Шестым апелляционным административным судом дела относительно избирательного процесса на этих выборах", – говорится в сообщении.

По данным Opendatabot, истец – кандидат в нардепы, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

28 октября в Центральной избирательной комиссии Украины опубликовали данные, согласно которым по округу №208 в Черниговской области выиграл кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. 

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

Сразу после завершения голосования Гунько говорил, что выиграл выборы с перевесом в 1442 голоса.

Теги: Украина, выборы, Олег Ляшко, местные выборы, голосование
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